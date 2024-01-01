Опубликованы фото уничтоженного музея Шухевича

Сотрудники музея заверили журналистов, что большая часть экспонатов находится в безопасности.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий показал, как выглядит музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще после атаки российских захватчиков.

Читайте также: РФ пытается использовать родственников пленных против Украины - омбудсмен

"Пусть россияне не воспринимают это как успех. Потому что смысл жизни Романа Шухевича - борьба за Украину продолжает жить в действиях тысяч украинцев. Этого никогда не удастся уничтожить. Враг поплатится за все!", - заверил чиновник.



Сообщается, что большая часть экспонатов из уничтоженного россиянами музея генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича находится в безопасности.



В начале полномасштабного вторжения около 600 наиболее ценных музейных экспонатов переместили в безопасное место. Однако самым ценным памятником было само здание во Львове, отмечают представители музея.



"Отдельные вещи были в музее, которые были габаритными", - отметил заместитель Львовского исторического музея Петр Слободян.



Дом Романа Шухевича из-за падения горящих обломков сгорел вместе с мебелью. Среди вещей были кресла, стол, фортепиано и кресло. Кроме того, бюст Шухевича, созданный украинским скульптором-монументалистом Михаилом Черешневским, тоже не удалось спасти.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.