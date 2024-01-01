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На севере Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА

Защитники в составе мобильных огневых групп ежедневно доказывают свою эффективность, подчеркнул Сергей Наев.
На севере Украины уничтожены 4 вражеских БПЛА
Иллюстративное фото / Генштаб

Мобильные огневые группы сбили четыре вражеских "шахеда" на севере Украины во время атаки 1 января. Об этом сообщает командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

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"Во время последнего удара в Северной операционной зоне мобильными группами было уничтожено четыре дрона-камикадзе типа Shahed", - написал Наев.
 
Сообщается, что мобильные огневые группы уничтожают вражеские воздушные цели с помощью зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности, переносных зенитно-ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
При этом защитники в составе мобильных огневых групп ежедневно доказывают свою эффективность.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.

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