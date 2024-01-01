В воздушных силах рассказали о количестве сбитых дронов

Россияне атаковали Украину 10 дронами-камикадзе "шахед". Украинские защитники "приземлили" девять из них.

Украинские военные во время дневной атаки "шахедов" с полуночи в понедельник, 1 января, удалось сбить девять российских дронов-камикадзе.

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Сообщается, что около 14:00 россияне атаковали Украину 10 дронами-камикадзе "шахед" с северного направления.



"Противовоздушной обороной уничтожены девять вражеских "шахедов", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что на восточном направлении была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Ранее Зеленский пожелал жизни и сил людям, которые защищают свободное и безопасное будущее - не только собственное, но и всего мира.