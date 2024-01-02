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Атака на Харьков: 41 человек пострадал, есть жертва

В результате ракетной атаки по Харькову пострадал 41 человек, 1 человек погиб. Также известно о повреждении домов и сооружений.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Атака на Харьков: 41 человек пострадал, есть жертва
Иллюстративное фото / Открытые источники

Утром, 2 января, около 07:30 армия России нанесла удары по центральной части города Харьков, в частности в Шевченковском районе. В результате атаки известно о 41 пострадавшем человеке, 1 человек погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщается, что повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорания автомобилей. 

"41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову. 1 женщина погибла, данные устанавливаются", - сообщил Синегубов.

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Сейчас все соответствующие службы работают на месте событий.

Напомним, ракетная атака на Киев: в 6 районах упали обломки, 12 пострадавших и перебои со светом. Утром 2 января Россия атаковала Киев ракетами. В результате атаки обломки ракет упали в 6 районах столицы, известно о 12 пострадавших.

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