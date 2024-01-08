Партизаны рассказали, сколько росгвардейцев находится на ВОТ

Партизаны выяснили количество российских военных, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

На временно оккупированных территориях Украины находится около 35 тысяч Росгвардейцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Читайте также: Бывший глава ЦРУ сказал, на кого дальше нападет Путин в случае победы

"По состоянию на январь 2024 года Россия сосредоточила на оккупированных территориях около 35 тысяч Росгвардейцев. Половину из них составляют регулярные формирования, которые по структуре распределены в бригаду, 5 батальонно-тактических групп и 44 тактические группы", - сообщили в ЦНС.

Сообщается, что солдаты Росгвардии оказывают давление на гражданское сопротивление в тылу, проводя фильтрационные мероприятия среди гражданского населения и выявляя участников подполья.



"На вооружении у этих подразделений, кроме служебных автомобилей и ББМ, есть танки, артиллерийские системы, а также вертолеты. И весь этот спектр вооружения они применяют для устрашения несогласных с российской оккупацией", - сообщили в центре.



Партизаны сообщают, что эти подразделения привлекались для охраны "избирательных участков" на оккупированных территориях во время псевдореферендума в сентябре 2022 года и псевдовыборов в сентябре 2023 года.



"Росгвардия станет основным инструментом давления на гражданское население в ходе подготовки к выборам президента России, запланированных на март 2024 года", - предупреждают в ЦНС.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.