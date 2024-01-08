Мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ

Российские захватчики используют разные методы давления на население на временно оккупированных территориях.

На оккупированных территориях Запорожской области украинцы не могут приобрести необходимые лекарства. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов", - написал он.



Сообщается, что импортных лекарств на ВОТ или нет, или их цена недоступна для людей. Кроме того, обязательные детские вакцины БЦЖ и АКДС оккупанты в аптеки не завозят.



"Родители ждут прививки от туберкулеза для ребенка более полугода", - указывает Федоров.



Он также обратил внимание на то, что часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам.



"Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. К тому же, обслуживание у врача невозможно без российского паспорта", - написал он.

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