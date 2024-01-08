Мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ
На оккупированных территориях Запорожской области украинцы не могут приобрести необходимые лекарства. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров.
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"На временно оккупированных территориях Запорожской области наблюдается значительная нехватка медикаментов", - написал он.
Сообщается, что импортных лекарств на ВОТ или нет, или их цена недоступна для людей. Кроме того, обязательные детские вакцины БЦЖ и АКДС оккупанты в аптеки не завозят.
"Родители ждут прививки от туберкулеза для ребенка более полугода", - указывает Федоров.
Он также обратил внимание на то, что часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам.
"Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь к врачу. К тому же, обслуживание у врача невозможно без российского паспорта", - написал он.
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