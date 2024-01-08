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Кривой Рог под массированной атакой

Воздушные силы перед взрывами сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении города.
Кривой Рог под массированной атакой
Иллюстративное фото / скриншот

Взрывы раздались в Кривом Роге утром 8 января. Город находится под массированной ракетной атакой. Об этом сообщает начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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"Массированная ракетная атака на Кривой Рог. Не игнорируем воздушную тревогу. Соблюдаем информационную гигиену", - говорится в его сообщении.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.

 

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