В ОК Юг сообщили, сколько Шахедов сбила ПВО

Силы обороны юга сбили все восемь вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые запустил по Украине враг.

Российские войска запустили по Украине восемь дронов типа Shahed-131/136. ПВО сбила все цели. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Сообщается, что Силы обороны юга сбили все восемь вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областям.

"Семь беспилотников защитники неба из состава воздушного командования Юг, группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще один - в Николаевской области", - говорится в сообщении.

При этом обломки сбитого БПЛА повлекли за собой пожар в Одесском районе. Спасатели его потушили, обошлось без жертв.

"Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно погашен. Разрушений и пострадавших нет", - добавили в Силах обороны юга.

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