Общие потери армии РФ в войне против Украины превысили 356 тысяч человек, - Генштаб
За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек, 9 танков, 13 артиллерийских систем и много другой техники.
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года общие потери армии России составляют 365 170 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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В Генштабе также обнародовали общие потери армии РФ в технике:
- танков - 6031 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 8666 (+13) ед;
- РСЗО - 953 (+2) ед;
- средства ПВО - 638 (+1) ед;
- самолетов - 329 (+0) ед;
- вертолетов - 324 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11);
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- крылатые ракеты - 1787 (+1);
- корабли / катера - 23 (+0) ед;
- подводные лодки - 1 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед;
- специальная техника - 1328 (+1).
Напомним, мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ. Российские захватчики используют различные методы давления на население на временно оккупированных территориях.
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