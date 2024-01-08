Общие потери армии РФ в войне против Украины превысили 356 тысяч человек, - Генштаб

За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек, 9 танков, 13 артиллерийских систем и много другой техники.

| Автор: Мальцева Ольга

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года общие потери армии России составляют 365 170 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе также обнародовали общие потери армии РФ в технике:

танков - 6031 (+9) ед;

боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед;

артиллерийских систем - 8666 (+13) ед;

РСЗО - 953 (+2) ед;

средства ПВО - 638 (+1) ед;

самолетов - 329 (+0) ед;

вертолетов - 324 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11);

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крылатые ракеты - 1787 (+1);

корабли / катера - 23 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед;

специальная техника - 1328 (+1).

Напомним, мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ. Российские захватчики используют различные методы давления на население на временно оккупированных территориях.