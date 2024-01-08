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Общие потери армии РФ в войне против Украины превысили 356 тысяч человек, - Генштаб

За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек, 9 танков, 13 артиллерийских систем и много другой техники.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Общие потери армии РФ в войне против Украины превысили 356 тысяч человек, - Генштаб
Иллюстративное фото / Getty images

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года общие потери армии России составляют 365 170 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 440 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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В Генштабе также обнародовали общие потери армии РФ в технике: 

  • танков - 6031 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 11194 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 8666 (+13) ед;
  • РСЗО - 953 (+2) ед;
  • средства ПВО - 638 (+1) ед;
  • самолетов - 329 (+0) ед;
  • вертолетов - 324 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6822 (+11);

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  • крылатые ракеты - 1787 (+1);
  • корабли / катера - 23 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11542 (+19) ед;
  • специальная техника - 1328 (+1).

Напомним, мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ. Российские захватчики используют различные методы давления на население на временно оккупированных территориях.

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