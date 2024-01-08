Стало известно о новых жертвах ударов по Киеву и Харькову 2 января

Сегодня, 8 января, стало известно о том, что в больницах Киева и Харькова скончались двое мужчин, раненых почти неделю назад.

Возросло число жертв ударов по Киеву и Харькову, нанесенных вражескими восками 2 января.

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"К сожалению, ночью в больнице скончался один из раненых в результате обстрела Харькова, который произошел 2 января, - 56-летний мужчина, длительное время он находился в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении Синегубова.

Сообщается, что умер еще один раненый во время ракетной атаки Киев в тот же день.

"Это третья жертва в пострадавшем от атаки дома в Соломенском районе. Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них - в тяжелом состоянии", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.