Атака на Кривой Рог: повреждены торговый центр и частные дома
Утром 8 января армия России атаковала Кривой Рог. В результате атаки поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Серий Лысак.
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"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов", - говорится в сообщении.
В результате атаки осколочные ранения получил 58-летний мужчина, он в удовлетворительном состоянии.
Также Лысак сообщил о ликвидации последствий атаки в Лозоватской громаде Криворожского района. В результате атаки там погибла 62-летняя женщина, также разрушен частный дом.
"Досталось и Новомосковску. Возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", - сообщил он.
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В результате атаки в городе, предварительно, 24 пострадавших, из них 5 детей: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.
Глава ОГА добавил, что сейчас информация о последствиях ударов уточняется.
Напомним, Кривой Рог под массированной атакой. Воздушные силы перед взрывами сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении города.