Атака на Кривой Рог: повреждены торговый центр и частные дома

Россия утром атаковала Кривой Рог. В результате атаки поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов.

| Автор: Мальцева Ольга

В результате атаки на Кривой Рог поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов / t.me/dnipropetrovskaODA

Утром 8 января армия России атаковала Кривой Рог. В результате атаки поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Серий Лысак.

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"Взбешенный враг снова бил по мирным. Направил на людей ракеты. Попал по Кривому Рогу. Повреждены торговый центр и более двух десятков частных домов", - говорится в сообщении.

В результате атаки осколочные ранения получил 58-летний мужчина, он в удовлетворительном состоянии.

Также Лысак сообщил о ликвидации последствий атаки в Лозоватской громаде Криворожского района. В результате атаки там погибла 62-летняя женщина, также разрушен частный дом.

"Досталось и Новомосковску. Возник пожар, его уже локализовали. Взрывной волной перевернуло маршрутку, которая проезжала мимо. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто", - сообщил он.

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В результате атаки в городе, предварительно, 24 пострадавших, из них 5 детей: мальчики 4 и 8 лет и девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Глава ОГА добавил, что сейчас информация о последствиях ударов уточняется.

В результате атаки на Кривой Рог поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов / t.me/dnipropetrovskaODA В результате атаки на Кривой Рог поврежден торговый центр и более двух десятков частных домов / t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, Кривой Рог под массированной атакой. Воздушные силы перед взрывами сообщали о пуске баллистических ракет из Крыма в направлении города.