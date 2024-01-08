Россия нанесла ракетный удар по Хмельницкой области

В Хмельницкой ОГА сообщили о том, что утром 8 января Россия нанесла ракетные удары по региону.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром 8 января армия России нанесла комбинированную атаку по Украине. Во время воздушной тревоги по меньшей мере 6 взрывов прозвучало в Хмельницкой области. Об этом сообщает Хмельницкая ОГА.

Читайте также: В Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар

"Сегодня Хмельницкая область проснулась от ударов рашистов. В результате атаки в области прозвучало не менее 6 взрывов", - говорится в сообщении.

В ОГА добавили, что сейчас на местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

"Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от фото- видеофиксации последствий прилетов, пока работают экстренные службы. Детали позже", - добавили в администрации.

Читайте также: Спикер Конгресса просит Белый дом назвать конечную цель поддержки Украины

Напомним, в ВСУ подтвердили вылет российских бомбардировщиков. Находитесь в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги. И оставайтесь в безопасности до сигнала отбоя.