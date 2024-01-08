Россияне сбросили собственную авиабомбу на оккупированное Рубежное

Российские захватчики сбросили авиабомбу на оккупированный город Рубежное, что на Луганщине.

| Автор: Мальцева Ольга

Оккупанты сбросили бомбу с самолета на захваченный российскими войсками город Рубежное Луганской области. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупированной части области Леонид Пасечник.

Читайте также: Атака на Кривой Рог: повреждены торговый центр и частные дома

"Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250"", - говорится в сообщении.

Он сообщил, что никто не пострадал, жителей ближайших домов оперативно эвакуировали.

Читайте также: В ОК Юг сообщили, сколько Шахедов сбила ПВО

"На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Пасечник.

Напомним, мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ. Российские захватчики используют различные методы давления на население на временно оккупированных территориях.