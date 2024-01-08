Россияне сбросили собственную авиабомбу на оккупированное Рубежное
Оккупанты сбросили бомбу с самолета на захваченный российскими войсками город Рубежное Луганской области. Об этом сообщил назначенный Россией глава оккупированной части области Леонид Пасечник.
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"Во время выполнения боевых задач самолетом воздушно-космических сил Российской Федерации над городом Рубежное произошло внештатное схождение авиационного боеприпаса "ФАБ-250"", - говорится в сообщении.
Он сообщил, что никто не пострадал, жителей ближайших домов оперативно эвакуировали.
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"На месте работает следственно-оперативная группа МВД, а также представители МЧС и военной комендатуры. Специалисты принимают решение об обезвреживании боеприпаса. Ситуацию держу на личном контроле", - добавил Пасечник.
Напомним, мэр Мелитополя рассказал о гуманитарной катастрофе на ВОТ. Российские захватчики используют различные методы давления на население на временно оккупированных территориях.