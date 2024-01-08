"Своих не бросаем": оккупанты делают укрытия из тел других россиян

Захватчики используют трупы приспешников, которым менее повезло, чтобы скрываться от украинских дронов.

Войска РФ терпят значительные потери на Авдеевском направлении. Сейчас они начали обустраивать укрытия из трупов так называемых "побратимов", чтобы укрыться от украинских ударных беспилотников.

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"Это район Степного, что на Авдеевском направлении. Российские захватчики не оставляют попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха - безумные потери", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские солдаты обустраивают там "норы" и помимо привычной отделки из палок и ткани, выкладывают в качестве "дополнительной защиты" от ударов тела уже погибших россиян.

В Сухопутных войсках сообщают, что такие потери, в частности, наносят бойцы из роты ударных БПЛА 47 ОМБр.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.