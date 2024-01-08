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"Своих не бросаем": оккупанты делают укрытия из тел других россиян

Захватчики используют трупы приспешников, которым менее повезло, чтобы скрываться от украинских дронов.
"Своих не бросаем": оккупанты делают укрытия из тел других россиян
Иллюстративное фото / Соцсети

Войска РФ терпят значительные потери на Авдеевском направлении. Сейчас они начали обустраивать укрытия из трупов так называемых "побратимов", чтобы укрыться от украинских ударных беспилотников.

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"Это район Степного, что на Авдеевском направлении. Российские захватчики не оставляют попыток взять населенный пункт, однако вместо успеха - безумные потери", - говорится в сообщении.

Сообщается, что российские солдаты обустраивают там "норы" и помимо привычной отделки из палок и ткани, выкладывают в качестве "дополнительной защиты" от ударов тела уже погибших россиян.

В Сухопутных войсках сообщают, что такие потери, в частности, наносят бойцы из роты ударных БПЛА 47 ОМБр.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.

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