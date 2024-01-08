В Украине 8 января объявлено штормовое предупреждение

Синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погодных условий, а именно порывы ветра, мороз и гололед.

| Автор: Мальцева Ольга

В понедельник, 8 января, по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

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"8 января в южных областях гололед, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики сообщают, что в центральных и восточных областях значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах Украины гололедица, І уровень опасности, желтый.

В Украине, 8 января будет облачная погода, в южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки.

Синоптики также предусматривают гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму 7-12° тепла.

В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 8-13° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 15-20°, днем 10-15° мороза).

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На Киевщине 8 января синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях. Днем будет облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза.

Напомним, стало известно о новых жертвах ударов по Киеву и Харькову 2 января. Сегодня, 8 января, стало известно о том, что в больницах Киева и Харькова умерли двое мужчин, раненых почти неделю назад.