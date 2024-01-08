Кремль отбирал семьи убитых оккупантов для рождественской встречи с Путиным, - ISW

В ISW проанализировали подбор семей погибших российских солдат для участия в рождественской встрече с президентом России.

| Автор: Мальцева Ольга

Аналитики из Института изучения войны проанализировали подбор семей погибших российских солдат для участия в рождественской встрече с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что такой подбор является стандартной практикой Кремля. Об этом сообщают в ISW.

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Президент России Владимир Путин продолжил "опекать" российских военнослужащих и их семьи накануне президентских выборов в марте 2024 года во время встречи с членами семей погибших российских военнослужащих, которая состоялась 6 января.

Сообщается, что Путин встретился с членами семей российских военнослужащих, погибших в Украине, в своей резиденции в Ново-Огарево, чтобы отпраздновать православное Рождество.

"Путин подчеркнул героизм погибших российских военнослужащих, которые "защищали интересы [России]". Путин неоднократно подтвердил поддержку российского правительства семьям российских военнослужащих и делегировал ответственность за постоянную поддержку этих семей российским чиновникам на всех уровнях по всей России", - говорится в сообщении.

Аналитики сообщили, что недавно Путин посетил подобные мероприятия, во время которых он представил себя как милосердного лидера, заботящегося о благосостоянии российских военнослужащих, и продемонстрировал свою способность удовлетворять просьбы военнослужащих и решать их проблемы.

Вероятно, Путин использует эти периодические, широко разрекламированные встречи как часть своей предвыборной кампании, поскольку российские военнослужащие и члены их семей составляют значительный электорат, и их публичная поддержка Путина является жизненно важной для Кремля, поскольку она дает ему возможность представить российское общество, которое в значительной степени поддерживает войну в Украине.

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"Похоже, что Кремль тщательно отбирает семьи, посетившие встречу с Путиным, чтобы минимизировать риск того, что они могут сказать или спросить неудобные вещи. Кремль продемонстрировал свою чувствительность к недавним публичным жалобам членов семей российских военнослужащих и продолжает свои усилия по цензурированию этих жалоб в публичном пространстве", - добавляют в Институте.

Российское оппозиционное издание агентство "Новости" заявило 7 января, что на встрече присутствовали родственники пяти погибших российских военнослужащих, и что многие из этих родственников сами имеют связи с российским правительством и военными.

Агентство "Новости" сообщило, что среди присутствующих была вдова бывшего военнослужащего Росгвардии, которая сейчас является председателем Комитета семей воинов Отечества в Балашихе и советником главы Балашихи; вдова российского военнослужащего, которая сейчас работает председателем Тамбовского отделения созданного Кремлем Фонда защитников Отечества; члены семьи бывшего настоятеля храма при штабе Ракетных войск стратегического назначения РФ, который ранее участвовал в конфликтах в Чечне и Сирии и был известен как "десантный священник".

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"Агентство "Новости" сообщило, что все пятеро погибших военнослужащих, семьи которых присутствовали на встрече, посмертно получили награды Героя России и ордена Мужества, а двое из присутствующих детей также присутствовали на мероприятии с участием Путина 4 ноября в Москве.

"Практика Кремля тщательно отбирать тех, кто посещает публичные мероприятия с Путиным, а иногда одни и те же лица появляются на нескольких мероприятиях, кажется, является стандартной кремлевской практикой. 25 ноября 2022 года Путин аналогичным образом представил встречу с 18 отобранными женщинами, которые занимают влиятельные должности в российской политической сфере, как открытую дискуссию с матерями мобилизованных военнослужащих", - добавили в ISW.

Напомним, в Санкт-Петербурге вспыхнул сильный пожар. Пожар начался около 12 ночи в металлическом ангаре размером 70 на 80 метров на Дальневосточном проспекте.