Россия 8 января атаковала Украину 51 ракетой и 8 БПЛА: сколько уничтожила ПВО

Утром 8 января Россия атаковала Украину 59 средствами воздушного нападения. В целом силы ПВО уничтожили 18 ракет и 8 дронов.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 8 января армия России нанесла массированный удар по Украине, применив крылатые, авиационные, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА. В целом Россия выпустила 59 воздушных средств, силы ПВО уничтожили 8 БПЛА и 18 крылатых ракет. Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

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Так, Россия выпустила по Украине 59 средств воздушного нападения, а именно:

8 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарск - РФ;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К (район пуска - Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Энгельс - РФ);

8 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда - Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область).

В итоге защитники неба уничтожили:

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8 ударных БпЛА "Shahed-136/131";

18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Стоит добавить, что не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей", - говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, промышленные гражданские и военные объекты.

Напомним, в ОК Юг сообщили, сколько Шахедов сбила ПВО. Силы обороны юга сбили все восемь вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые запустил по Украине враг.