Ракетная атака по Украине 8 января: Игнат объяснил, почему ПВО уничтожила только 18 ракет

В результате ракетной атаки по Украине силы ПВО уничтожили 18 из 51 ракеты, в то же время, процент уничтожения сбития вражеских целей остается одинаковым.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром 8 января Россия атаковала Украину 51 ракетой, силы ПВО уничтожили 18 ракет. Несмотря на то, что украинские силы уничтожили небольшое количество ракет, процент уничтожения сбития вражеских целей остается одинаковым. В то же время, Россия уменьшает количество целей во время каждого нового обстрела. Об этом сообщил представитель Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят что не слишком высокий процент сбивания. Процент остается как и был", - сообщил Игнат.

Спикер добавил, что конечно, хотелось сбить больше ракет Х-101, однако 18 из 24 тоже неплохой результат с учетом большого количества средств воздушного нападения.

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"Видите, уменьшаются атаки. То, что было 29 декабря - 158 средств воздушного нападения, потом было 134, сейчас имеем 59", - добавил спикер.

Напомним, Россия 8 января атаковала Украину 51 ракетой и 8 БПЛА: сколько уничтожила ПВО. Утром 8 января Россия атаковала Украину 59 средствами воздушного нападения. В целом силы ПВО уничтожили 18 ракет и 8 дронов.