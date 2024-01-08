Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ВСУ уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников

ВСУ на Донецком направлении уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2".
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников
ВСУ уничтожили российский "ТИРАДА-2" (скриншот) / Telegram

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2". Об этом сообщают в ССО ВСУ.

Читайте также: Наступление на Купянск: Сырский рассказал подробности

"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2"", - говорится в сообщении. 

В ВСУ сообщили, что комплекс предназначен для вывода из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

Читайте также: В Иране взорвались 16 кораблей с оружием для хуситов - соцсети

"Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью", - добавили в ССО.

Напомним, появилось видео уничтожения российского комплекса РЭБ. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен до основания.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK