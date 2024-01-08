ВСУ уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников

ВСУ на Донецком направлении уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2".

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские военные на Донецком направлении уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "ТИРАДА-2". Об этом сообщают в ССО ВСУ.

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"Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий на Донецком направлении обнаружили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ТИРАДА-2"", - говорится в сообщении.

В ВСУ сообщили, что комплекс предназначен для вывода из строя спутников связи. Россияне завершили его разработку осенью 2018 года, а уже весной 2019-го "ТИРАДА-2" была зафиксирована на территории оккупированной Луганской области.

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"Определив координаты вражеской цели, операторы ССО навели на нее огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен полностью", - добавили в ССО.

Напомним, появилось видео уничтожения российского комплекса РЭБ. В результате точного огневого поражения комплекс РЭБ уничтожен до основания.