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Россияне атакуют Харьков: обстреляли железную дорогу

Малая Южная железная дорога - это структурное подразделение регионального филиала ЮЖД Укрзализныця, которое занимается воспитанием молодых железнодорожников.
Россияне атакуют Харьков: обстреляли железную дорогу
Иллюстративное фото / Соцсети

В Харькове в результате обстрелов 8 января было повреждено здание Малой ЮЖД, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Укрзализныця.

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"Продолжаются восстановительные работы, и детская железная дорога в Харькове обязательно вернется, а дипломатические рейсы продолжают везти в Украину союзников, чтобы те наглядно видели, кого считает своей целью враг", - говорится в сообщении.

Ранее Зеленский провел совещание по ЕС и НАТО.

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