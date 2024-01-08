На войне погиб 23-летний украинский летчик Blue Helmet: фото, видео

На войне погиб 23-летний пилот 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet.

| Автор: Мальцева Ольга

Во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский с позывным Blue Helmet. Об этом сообщает "Армия TV" в Telegram.

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"Наверное, вы видели эти видео от украинского пилота МиГ-29 blue helmet, которые он регулярно публиковал в своих соцсетях. Его настоящее имя Владислав Залистовский и, к сожалению, он погиб во время выполнения боевого задания", - говорится в сообщении.

Сообщается, что парень окончил летный факультет Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба в 2021 году, а во время полномасштабного вторжения имел десятки боевых вылетов.

Девушка Владислава Залистовского Евгения Нестеренко в своем Instagram также сообщила о гибели пилота.

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"Мой Владосик, мой герою!" Я никогда не думала, что на моей странице будет подобный пост. Ты любил свою работу, свою жизнь, свое небо, но оно сыграло с тобой злую шутку. Ты навсегда останешься в моем сердце самым лучшим мальчиком в мире. И не только в моем. Мне так много твоих знакомых говорят, что ты самый лучший. Тебя действительно все очень любят! Тебе было всего 23... Но почему-то небо забирает лучших. Вечного тебе полета, мой ангел я верю, что ты все видишь...", - написала она.

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