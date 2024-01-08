В Кривом Роге мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика

В Кривом Роге мужчина затащил в свою квартиру и изнасиловал 13-летнего мальчика.

| Автор: Мальцева Ольга

В Кривом Роге правоохранители задержали мужчину, который силой затащил в квартиру и изнасиловал 13-летнего мальчика. Об этом сообщает Отдел информационной политики Днепропетровской областной прокуратуры.

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"Расследованием установлено, что обвиняемый увидел 13-летнего мальчика, который гулял во дворе многоквартирного дома. Мужчина обхватил ребенка за шею и силой затащил в свою квартиру. Угрожая избиением и применив физическую силу, он совершил развратные действия и изнасиловал мальчика. Также он заставил ребенка смотреть на мобильном телефоне видеофайлы с порнографией", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали мужчину в октябре 2023 года.

После проведения следственных действий и допроса ребенка по методике "Зеленая комната", которая основывается на международных стандартах обращения с несовершеннолетними, а также экспертизы, информация о противоправных действиях мужчины подтвердилась.

Обвиняемый сейчас находится под стражей без права внесения залога.

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Прокуроры Криворожской южной окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя г. Кривого Рога по фактам незаконного лишения свободы, изнасилования, сексуального насилия, развратных действий в отношении малолетнего ребенка и распространения изображений порнографического характера (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины).

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