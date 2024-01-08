Избиение мобилизованных в Тернопольском ТЦК: будут судить двух работников военкомата
Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении командира и гранатометчика подразделения охраны Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые издевались над военнообязанными. Об этом сообщает ГБР.
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Сейчас обвинительный акт направлен в суд.
"Как установило следствие, вечером 6 октября в центре Тернополя солдат-гранатометчик с другими военнослужащими остановили местного жителя для проверки документов. Выяснив, что мужчина родился в российском Мурманске, хотя и является гражданином Украины, они предложили ему проехать в военкомат. После отказа тернополянина силой затолкали в автомобиль, нанося при этом удары, и доставили в помещение ТЦК", - говорится в сообщении.
Впоследствии его и еще одного мобилизованного мужчину избили военные в помещении военкомата. Солдат-гранатометчик и командир подразделения охраны наносили удары мужчинам, которые лежали на кроватях в помещении военкомата. Соответствующее видео было выложено в социальные сети. Один из пострадавших получил телесные повреждения средней тяжести, другой - легкие телесные повреждения.
Предварительно установлено, что таким образом сотрудники ТЦК хотели заставить мужчин пройти военно-врачебную комиссию, а также наказать их за конфликт с дежурным, которого они пытались избить и отобрать оружие.
Солдата-гранатометчика обвиняют в незаконном лишении свободы человека, пытках и умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 3 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 122 УК Украины)
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Командира отделения охраны - в пытках и нанесении легких телесных повреждений (ч. 3 ст. 127, ч. 1 ст. 125 УК Украины).
Обоим военным суд избрал меры пресечения - ночной домашний арест и отстранил от занимаемых должностей.
Напомним, избиение мобилизованных в Тернопольском ТЦК: ГБР начало расследование. ГБР и Тернопольский ТЦК СП начали расследование по факту избиения мобилизованных мужчин работниками военкомата.
Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении двум военным. Правоохранители сообщили о подозрении двум работникам военкомата, которые избили мужчин в Тернопольском ТЦК.