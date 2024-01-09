Оккупанты реже штурмуют Авдеевку - ВСУ

В ВСУ объясняют такую тенденцию сменой погодных условий - это влияет на способность запускать дроны.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки уменьшилось количество атак со стороны российских войск, а также количество артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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Он сообщил, что оккупанты не прекращают попыток окружить Авдеевку. Они остаются активными на данном направлении. Однако за последние сутки незначительно уменьшилось количество артиллерийских обстрелов. Так, на протяжении 6 января было зарегистрировано более 1000 обстрелов, а вот 7 января их количество снизилось до 617.



"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно. Также уменьшилось количество штурмов. Если раньше было 50-60 за сутки, то сейчас они осуществили всего 25", - сказал Штупун.



По его словам, РФ продолжает наносить удары авиационными бомбами - за сутки таких ударов было зафиксировано 31.

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