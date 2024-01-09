Сообщается о первом сбитии реактивного БПЛА в Украине

Шахед-238 летел со скоростью 500 км/ч и пролетел половину страны. Специалист рассказал, что это меняет.

В небе Украины был сбит первый Шахед-238 с реактивным двигателем, недавно представленным Ираном. Об этом сообщает специалист в области связи и РЭР Сергей Флеш Бескрестнов.

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Сообщается, что дрону удалось пролететь половину Украины, прежде чем его сбили. Он летел со скоростью 500 км/ч. Бескрестнов отметил, что на реактивном двигателе Шахеды теперь могут летать по всей стране.



Также есть и положительные моменты: "ни одного "супер оружия рейха" на новых Шахедах нет. Обычный заряд. Обычная навигация".



По словам Бескрестного, хотя скорость у реактивного БПЛА высокая, ПВО его сбивает, хотя и не всеми средствами.



"Мобильные группы с "зенитками" бесполезны, им нужно выдавать теперь ПЗРК (Оса, Игла, Стингер)", – написал он.



Бескрестнов заметил, что новые дроны будут долетать быстрее, а маневрировать лучше. По его словам, что украинцы должны знать, что кроме звука мопеда в небе теперь есть звук самолета.

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