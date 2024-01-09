820 оккупантов за день: Генштаб рассказал о новых потерях РФ
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.
Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 365 990 военных. Об этом во вторник сообщает Генштаб ВСУ
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Потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 365 990 (+820) человек ликвидировано;
- танков - 6036 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 203 (+9) ед.;
- артиллерийских систем - 8672 (+6) ед.;
- РСЗО - 954 (+1) ед.;
- средств ПВО - 638 ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1) ед.;
- крылатых ракет - 1805 (+18) ед.;
- кораблей/катеров - 23 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) ед;
- специальной техники - 1333 (+5) ед.
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