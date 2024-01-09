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820 оккупантов за день: Генштаб рассказал о новых потерях РФ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.
820 оккупантов за день: Генштаб рассказал о новых потерях РФ
Иллюстративное фото / Генштаб/Facebook

Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 365 990 военных. Об этом во вторник сообщает Генштаб ВСУ

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Потери противника с 24.02.22 по 09.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 365 990 (+820) человек ликвидировано;
  • танков - 6036 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 203 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем - 8672 (+6) ед.;
  • РСЗО - 954 (+1) ед.;
  • средств ПВО - 638 ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6823 (+1) ед.;
  • крылатых ракет - 1805 (+18) ед.;
  • кораблей/катеров - 23 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 552 (+10) ед;
  • специальной техники - 1333 (+5) ед.

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