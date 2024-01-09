В работе Monobank произошел сбой: детали

В "Монобанке" произошел сбой. Олег Гороховский сообщил, что работа приложения уже восстановлена.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром, 9 января в приложении "Monobank" произошел сбой. В частности, пользователи сообщают о сбое в работе сервиса накопления "Банки" в приложении.

Соучредитель банка Олег Гороховский сообщил, что сейчас в приложении есть определенные проблемы.

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"Сломались немножко. Чиним. Извините", - написал Гороховский в 08:43.

В 09:35 Гороховский сообщил, что работа приложения восстановлена.

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"Поднялись. Еще раз извиняюсь", - написал он.

Напомним, Олег Гороховский сообщил, что 12 декабря на MonoBank была осуществлена массированная DDoS-атака. Днем 12 декабря на MonoBank осуществили массированную DDoS-атаку, однако она была отбита.