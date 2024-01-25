Россия двумя дронами атаковала предприятие в Криворожском районе

Ночью Россия атаковала Кривой Рог ударными дронами. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар.

| Автор: Мальцева Ольга

В ночь на 25 января Россия атаковала Кривой Рог ударными дронами. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар. Об этом сообщил председатель ОГА Кривого Рога Александр Вилкул.

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"В Криворожском районе ночью враг атаковал двумя ударными БПЛА Глееватскую громаду. В результате попадания на одном из предприятий возник пожар, службами ГСЧС он уже ликвидирован", - сообщил он.

Вилкул также добавил, что в Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии Никополь и Мировскую громаду.

Глава ОГА сообщил, что атаки обошлись без жертв.

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Напомним, ночная атака на Одессу: повреждены многоэтажки, пожары и 4 пострадавших. В результате дроновой атаки РФ по Одессе пострадали 4 человека, повреждены многоэтажки и автомобили.