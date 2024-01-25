В ISW рассказали, как Россия использует катастрофу с самолетом Ил-76

Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы вызвать недовольство в Украине, а также в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны.

| Автор: Мальцева Ольга

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Белгородской области 24 января. Геолокационные кадры, размещенные различными российскими источниками, показывают, что Ил-76 разбился в Яблоново Белгородской области (около 50 км к северо-востоку от города Белгород). Об этом сообщают в ISW.

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Министерство обороны (МО) России заявило, что Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных и направлялся на заранее согласованный обмен военнопленными на пограничном пункте пропуска "Колотиловка" между Россией и Украиной.

Министерство обороны России обвинило Украину в сбитии самолета двумя неустановленными ракетами, в результате чего погибли 65 военнопленных, шесть российских членов экипажа и трое российских военнослужащих.

"Российские субъекты информационного пространства используют катастрофу Ил-76 для того, чтобы посеять внутреннее недовольство в Украине и подорвать желание Запада продолжать оказывать военную поддержку Украине", - сообщают аналитики.

Председатель Комитета по обороне Государственной Думы России Андрей Картаполов заявил, что Украина намеренно сбила Ил-76, зная, что на борту находились украинские военнопленные, и призвал приостановить все обмены военнопленными на неопределенный срок.

В Институте сообщают, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил украинскую "внутриполитическую борьбу" в причастности к катастрофе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), призвал к срочному созыву заседания СБ ООН, посвященного этой авиакатастрофе, и обвинил Украину в терроризме.

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"Такие российские обвинения частично имеют целью посеять недовольство в Украине и усилить недоверие к украинскому правительству, что согласуется с другими российскими информационными усилиями, направленными на ослабление Украины внутри страны", - добавили в Институте.

Аналитики добавили, что обмен военнопленными является чувствительным вопросом как для России, так и для Украины, и риторические упоминания о военнопленных предсказуемо вызывают эмоциональную реакцию. Кроме того, российские официальные лица сделали необоснованные заявления о том, что Украина сбила Ил-76 американскими или немецкими ракетными системами, вероятно, в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны, необходимых для дальнейшей обороны Украины.

Напомним, в Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76 (видео). Губернатор Белгородской области, а также источники в ВСУ подтвердили падение российского военного самолета Ил-76.