Западные партнеры уже готовы предоставить Украине самолеты F-16, однако есть нюанс, - Игнат

Юрий Игнат пояснил, что сейчас возникает вопрос, все ли готово, чтобы истребители не только территориально находились в стране, но и выполняли боевые задачи.

| Автор: Мальцева Ольга

Западные партнеры уже готовы предоставлять Украине самолеты F-16, однако сейчас возникает вопрос, все ли готово, чтобы истребители не только территориально находится в стране, но и выполняли боевые задачи. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат пояснил, что для передачи Украине истребителей, нужно иметь не только подготовленных пилотов, но и соответствующую инфраструктуру и обученных инженеров.

"Нам нужно комплексно подходить к решению их размещения в Украине, взятие на вооружение и главное, что нам нужно - боевое применение. Конечно, можно рассматривать заявления европейских лидеров, что "мы готовы передать самолеты". Уже передать - это просто, чтобы они находились у нас территориально, - это не тот вариант, который нам подходит. Нам нужно, чтобы они работали и били оккупанта с воздуха", - сказал спикер.

Игнат пояснил, что самолеты нужны для прикрытия воздушного пространства, в частности, вытеснения российской авиации подальше от границ, а также уничтожения дронов-камикадзе РФ.

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Напомним, в США прокомментировали падение Ил-76 в РФ. Соединенные Штаты не располагают информацией, которая могла бы подтвердить присутствие украинских военнопленных на борту.