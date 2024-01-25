Лубинец о падении самолета Ил-76: нет признаков, что на борту были десятки людей

Пока неизвестно, кто находился на борту Ил-76 в момент катастрофы. Кроме того, он сомневается, что на борту могли находиться десятки людей, как сообщает Росия.

| Автор: Мальцева Ольга

Пока нет никаких признаков того, что на борту самолета Ил-76, который разбился возле Белгорода, могли находиться десятки людей, как утверждает Россия. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Лубинец подтвердил, что 24 января должен был состояться обмен заключенными с Россией. На нем присутствовали представители его офиса.

"Мы это делаем для того, чтобы сразу проводить анализ состояния наших героев, которые возвращаются из плена. Также мы фиксируем условия содержания Украиной российских военнопленных. Мы делаем специальный отчет, который предоставляем международным организациям, чтобы потом юридически опровергать все незаконные заявления РФ, что якобы мы "недостойно обращаемся с российскими военнопленными", - сообщил он.

Омбудсман отметил, что согласно Женевской конвенции всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену. В данном случае это Россия.

"До момента, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются на свою Родину, до того времени вся ответственность лежит на стороне содержания. Следовательно, в нашем случае, даже если планировался этот обмен, Российская Федерация должна была уведомить представителей МККК, что они будут транспортировать военнопленных. И таким образом делается эта юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого маршрута", - добавил Лубинец.

Лубинец также добавил, что поддерживает позицию президента Украины Владимира Зеленского о проведении международного расследования.

"Мы требуем прозрачного международного расследования. Сегодня я направлю письма на ООН, Красный крест. Мы уже их готовим. Но поверьте, что юридически четкая реакция со стороны Украины покажет, что мы не нарушаем Женевские конвенции и достойно обращаемся как с военнопленными, так и со всеми гражданами, которые находятся на территории нашего государства, даже если это россияне, которые пришли оккупировать нашу территорию", - отметил Лубинец.

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Он подчеркнул, что Украина будет способствовать расследованию и требовать привлечения международных и украинских экспертов. Он убежден, что, как и в случае с катастрофой в Еленовке, россияне будут делать бездоказательные заявления, но никого не будут пускать, не будут передавать никаких материалов для анализа и обвинять во всем Украину.

Омбудсман подчеркнул, что пока неизвестно, кто находился на борту Ил-76 в момент катастрофы. Кроме того, он сомневается, что на борту могли находиться десятки людей, как утверждает Россия.

"Если там бы были тела, опять же, я не являюсь экспертом, но, на мой взгляд, если бы там у россиян были хоть какие-то фото или видео, которые они могли показать, что там находится военнопленные, то они это бы использовали. Мы не видели никаких признаков того, что в самолете было такое количество людей. Граждан Украины, или не граждан Украины", - отметил он.

Напомним, в ISW рассказали, как Россия использует катастрофу с самолетом Ил-76. Россия использует катастрофу Ил-76, чтобы вызвать недовольство в Украине, а также в попытке отговорить западных партнеров Украины от предоставления Украине критически важных систем противовоздушной обороны.