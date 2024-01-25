В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из гранатомета

В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из противотанкового гранатомета. В результате этого было повреждено несколько квартир.

| Автор: Мальцева Ольга

В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ / dp.npu.gov.ua

В Кривом Роге мужчина выстрелил в многоэтажку из противотанкового гранатомета. В результате этого было повреждено несколько квартир. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

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"25 января примерно в 5 утра в полицию поступило сообщение о взрыве в многоэтажном доме на территории Терновского района города. По предварительной информации, находясь на улице неизвестный попал в дом из РПГ. В результате взрыва повреждения получили несколько квартир", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает руководство Криворожского районного отдела полиции, взрывотехники и следственно-оперативная группа. Также привлечено кинолога со служебной собакой.

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Все обстоятельства преступления выясняются. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Принимаются меры для задержания лица, причастного к хулиганским действиям.

В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ / dp.npu.gov.ua В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ / dp.npu.gov.ua В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ / dp.npu.gov.ua В Кривом Роге неизвестный выстрелил в многоэтажку из РПГ / dp.npu.gov.ua

Напомним, Россия двумя дронами атаковала предприятие в Криворожском районе. Ночью Россия атаковала Кривой Рог ударными дронами. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар.