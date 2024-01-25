В британской разведке рассказали, что хочет сделать Путин до выборов

Президент России приказал решить вопрос о перебоях с отоплением в стране перед президентскими выборами.

| Автор: Мальцева Ольга

Мобилизация и нехватка рабочей силы в России привела к перебоям с отоплением. Президент России Владимир Путин поручил решить этот вопрос до президентских выборов. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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За последние месяцы перебои с отоплением произошли в 16 населенных пунктах по всей России. Эти перебои на фоне минусовой температуры являются расширением существующей проблемы, которая уже десятилетиями мучила российские города и поселки, но, вероятно, стала еще более острой стала из-за российской политики военного времени.

Россия регулярно отдает приоритет военным расходам над реинвестициями в общую общественную инфраструктуру, особенно после вторжения в Украину в 2022 году.

"Многим региональным правительствам было предложено взять на себя бремя работы с меньшими федеральными поступлениями, и им было предложено финансировать местные добровольческие силы, что, вероятно, растянуло их бюджеты и вызвало необходимость определенного сокращения расходов на содержание. Кроме того, мобилизация вероятно, привела к дефициту рабочей силы во всех отраслях, в том числе квалифицированных инженеров-теплотехников и сантехников", - сообщает разведка.

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В Минобороны Британии сообщили, что Путин попросил министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова обеспечить поставки тепла и электроэнергии для жителей. Решение этой проблемы, вероятно, является ключевой задачей для Путина накануне предстоящих президентских выборов в России.

Напомним, "власти" Крыма ввели "особый режим" на границе с Херсонщиной. Местами пересечения административной границы между Крымом и Херсонской областью определены автомобильные пункты пропуска Армянск, Перекоп, Джанкой, железнодорожные пункты пропуска Армянск и Джанкой.