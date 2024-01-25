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ВСУ сбили управляемую ракету Х-59 в Николаевской области

Украинские силы сбили управляемую авиационную ракету Х-59, которую россияне выпустили из истребителя Су-34.
 |  Автор: Мальцева Ольга
ВСУ сбили управляемую ракету Х-59 в Николаевской области
Иллюстративное фото / Getty images

Днем 25 января во время воздушной тревоги в Николаевской области Силы обороны уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, которую россияне выпустили из истребителя Су-34. Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

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"На Николаевщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, выпущенная из российского истребителя Су-34", - говорится в сообщении.

Ракету удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг".

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Напомним, ВСУ поразили  вражеский полигон в Донецкой области с помощью HIMARS. Паблики временно оккупированного Иловайска писали о машинах скорой помощи в городе и взрывах на военном полигоне.

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