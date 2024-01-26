Общие потери армии России превысили 380 тысяч человек, - Генштаб

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 380 600 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 990 человек.

| Автор: Мальцева Ольга

Общие потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 380 600 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 990 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие потери в технике армии РФ составляют:

танков / tanks - 6265 (+8) ед,

боевых бронированных машин / APV - 11637 (+16) ед,

артиллерийских систем / artillery systems - 9082 (+15) ед,

РСЗО / MLRS - 972 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 660 (+0) ед,

самолетов / aircraft - 331 (+0) ед,

вертолетов / helicopters - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 7033 (+0),

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крылатые ракеты / cruise missiles - 1845 (+1),

корабли / катера / warships / boats - 23 (+0) ед,

подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 12064 (+20) ед,

специальная техника / special equipment - 1425 (+5)

Напомним, в Белом доме сделали заявление о поддержке Украины. Украина получает помощь от группы союзников, в которую входят 50 стран, а также отдельную помощь от разных стран.