Общие потери армии России превысили 380 тысяч человек, - Генштаб
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 380 600 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 990 человек.
Общие потери России в полномасштабной войне против Украины составляют 380 600 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 990 человек. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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Общие потери в технике армии РФ составляют:
- танков / tanks - 6265 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 11637 (+16) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 9082 (+15) ед,
- РСЗО / MLRS - 972 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 660 (+0) ед,
- самолетов / aircraft - 331 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters - 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 7033 (+0),
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- крылатые ракеты / cruise missiles - 1845 (+1),
- корабли / катера / warships / boats - 23 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 12064 (+20) ед,
- специальная техника / special equipment - 1425 (+5)
Напомним, в Белом доме сделали заявление о поддержке Украины. Украина получает помощь от группы союзников, в которую входят 50 стран, а также отдельную помощь от разных стран.
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