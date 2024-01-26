В Раде предложили ввести ежемесячный платеж за бронирование военнообязанных, - Forbes

В Раде разрабатывают проект, который позволит платить ежемесячно фиксированную сумму за бронирование военнообязанных.

| Автор: Мальцева Ольга

В Верховной Раде разрабатывают проект закона, который позволит по-новому подойти к бронированию военнообязанных. Так, в частности, предлагается ввести ежемесячную денежную выплату, которая будет гарантировать отсрочку от мобилизации для различных категорий работников. Об этом сообщает Forbes.

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Отмечается, что основной разницей нового подхода к бронированию от ранее предложенного Офисом Президента является отмена привязки к размеру заработной платы и отчислений из НДФЛ или ЕСВ.

Парламентарии хотят установить фиксированный ежемесячный платеж, после уплаты которого работодатель сможет бронировать сотрудника независимо от его должности. Главным условием остается то, что компания должна работать в "белую" и платить налоги в бюджет.

"Установление каких-либо критериев (относительно заработной платы - ред.) будет воспринимается обществом, как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", - заявил глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

Депутат пояснил, что цель законопроекта - обеспечить всем предприятиям возможность бронировать важный персонал, а не только тем, которые Кабинет министров установил для себя критически важными. К примеру, станции технического обслуживания, которые ремонтируют транспортные средства для военных, также должны иметь возможность бронировать работников.

Так, Рада предложила ввести дополнительный платеж к военному сбору за каждого забронированного работника. Сейчас рассматривается вариант добавить к 1,5% военного сбора фиксированную ставку в размере 20 000 гривен.

Нардеп пояснил, что установление налога в привязке к военному сбору обеспечит быстрое администрирование налога и гарантировать, что средства будут использованы исключительно на нужды военных.

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Требованием к работникам является официальное трудоустройство, а также отсутствие у компании налоговой задолженности. Таким образом, бронировать возможно будет до 50% военнообязанных работников.

Такой механизм бронирования поможет предотвратить повышение налогов, ведь бизнес будет добровольно направлять эти средства на нужды армии. Авторы проекта считают, что введение механизма выведет из тени часть предприятий, которые будут официально платить налоги, а также будет стимулировать бизнес отказаться от использования схемы ФЛП для оптимизации налогообложения.

В проекте закона указано, что сейчас не менее 3,4 миллиона мужчин находятся в неопределенном для украинской экономики статусе: не трудоустроены, не служат в Вооруженных силах, не находятся за границей, не имеют статуса инвалидности.

Отмечается, что согласно разным прогнозам, единый сбор за бронирование может приносить от 18 до 155 миллиардов гривен в год.

Напомним, ВСУ наземным дроном взорвали мост в тылу россиян. Украинский наземный колесный дрон со взрывчаткой проехал к цели в тылу врага четыре километра.