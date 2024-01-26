Падение Ил-76: в ООН не знают, находились ли на борту самолета украинские военнопленные

В ООН пока не может установить, были ли на борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные.

| Автор: Мальцева Ольга

Организация Объединенных Наций (ООН) пока не может установить, были ли на борту сбитого в Белгородской области самолета Ил-76 украинские военнопленные. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета Безопасности ООН 25 января.

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Она сообщила, что, по данным российских властей, на борту самолета находились 65 украинских военнопленных, 6 российских членов экипажа и 3 российских военнослужащих. Также она добавила, что, по данным Киева, самолет мог перевозить ракеты для российской военной системы.

Дикарло подчеркнула, что Украина требует международного расследования по этому инциденту.

"ООН не в состоянии проверить эти сообщения или обстоятельства катастрофы. Очевидно то, что инцидент произошел в контексте вторжения России в Украину и продолжающейся войны", - сказала Дикарло.

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Она отметила, что за последние недели масштабы и интенсивность атак по Украине выросли, указывая на опасную траекторию развития войны. Также она выразила обеспокоенность ракетными атаками и обстрелами гражданских районов, которые приводят к гибели и ранениям гражданских лиц, а также разрушению критически важной инфраструктуры.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал военный самолет ИЛ-76 (видео). Губернатор Белгородской области, а также источники в