В Украину вернули 77 тел павших защитников

В Украину вернули тела 77 павших защитников. В дальнейшем они будут переданы судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших.

| Автор: Мальцева Ольга

В пятницу, 26 января Украина вернула тела 77 павших защитников. Тела будут переданы судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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"Состоялось очередное репатриационное мероприятие, по результатам реализации которого в Украину возвращены погибшие военнослужащие: на подконтрольную правительству Украины территорию сегодня возвращены тела (останки) 77 Защитников Украины", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время.

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"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", - добавили в штабе.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему оккупанты давно не применяли Калибры. Таким образом россияне могут усыпить бдительность, якобы они не будут использовать Калибры.