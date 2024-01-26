За сына Гринкевича не будут вносить залог, - СМИ

Адвокат Романа Гринкевича сообщил, что его подзащитного не выпустят под залог.

| Автор: Мальцева Ольга

В пятницу, 26 января Соломенский суд должен был рассмотреть апелляцию стороны защиты Романа Гринкевича относительно решения Печерского суда о мере пресечения в рамках дела о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, однако заседание перенесли. Об этом сообщает Общественное.

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Адвокат Гринкевича сообщил, что его подзащитного не выпустят под залог. Отмечается, что следующее судебное заседание назначено на середину февраля.

В то же время адвокат Романа Гринкевича Андрей Гуджал сообщил изданию, что залог за его подзащитного не внесут.

"Таких денег нет, и безосновательно их вносить", - сообщил он.

Также адвокат сообщил, что сейчас защита собирает доказательства у турецкого производителя военной одежды, чтобы доказать невиновность Романа Гринкевича.

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Напомним, суд арестовал сына Гринкевича. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил арестовать Гринкевича с возможностью залога в 500 млн гривен.

Ранее, правоохранители арестовали имущество и счета бизнесмена Игоря Гринкевича. Правоохранители арестовали имущество семьи и подконтрольных кампаний львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.