Лубинец обратился к Красному Кресту, узнать, сообщала ли РФ о пленных в Ил-76

Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста с запросом о том, сообщала ли Россия комитет о транспортировке военнопленных в самолете Ил-76.

| Автор: Мальцева Ольга

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста с запросом о том, сообщала ли Россия комитет о транспортировке военнопленных в самолете Ил-76, который разбился в Белгородской области 24 января. Об этом заявил Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода.

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Он рассказал, что Москва должна была это сделать, поскольку такая процедура считается юридически правильной. При этом Лубинец сомневается, что Красный Крест получил соответствующую информацию от России.

"Я поэтому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99% убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции", - сообщил омбудсмен.

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Он добавил, что Украина также до сих пор не имеет юридических списков украинских военнопленных, которые, как сообщает российская пропаганда, могли находиться на борту самолета.

Напомним, падение Ил-76: в Москве начали расшифровку "черных ящиков". Оба самописца находятся в удовлетворительном состоянии, с них копируется вся информация, утверждают россияне.