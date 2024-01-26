Трампа раскритиковали за попытку заблокировать помощь Украине: он отреагировал

Дональда Трампа раскритиковали за то, что он пытается сорвать соглашение в Сенате по границе с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине.

| Автор: Мальцева Ольга

Подход 45-го президента США Дональда Трампа, который пытается сорвать соглашение в Сенате по границе с Мексикой, которое предусматривает продолжение помощи Украине является "действительно ужасным". Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Митт Ромни корреспонденту CNN Ману Раджу.

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"Я думаю, что граница является очень важным вопросом для Дональда Трампа. И тот факт, что он сообщил сенаторам-республиканцам и конгрессменам, что он не хочет, чтобы мы решали проблему границы, потому что он хочет обвинить в этом Байдена, является ... действительно ужасным", - сказал Ромни.

Он отметил, что реальность такова, что сейчас существует кризис на границе "американский народ страдает от того, что происходит на границе"

"И кто-то баллотируется в президенты не для того, чтобы попытаться решить эту проблему, а для того, чтобы сказать: "Эй, оставьте эту проблему. Не решайте ее. Позвольте мне взять на себя ответственность за ее решение позже", - заявил он.

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Дональд Трамп прокомментировал замечание Ромни и заявил, что республиканцы должны "отвергнуть все, кроме идеальной сделки, даже если это означает, что страна будет временно закрыта".

Напомним, Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах. Бывший президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы помешать финансовой помощи Украине ради победы на выборах.