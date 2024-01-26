Говорили о снарядах и дронах: Зеленский провел Ставку
В пятницу, 26 января президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Присутствующие обсуждали вопросы фронта, снаряды и дроны. Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
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"Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады Главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Гнатова и других", - сообщил президент.
Зеленский сообщил, что фокусом внимания на заседании были снаряды.
"Поиск новых контрактов, взаимодействие с партнерами по ритмичности МТП, постоянное наращивание собственного производства. Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - добавил глава государства.
Президент также заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.
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"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, общин и критических объектов с воздуха", - резюмировал он.
Напомним, Дмитрий Лубинец обратился к Красному Кресту, узнать, сообщала ли РФ о пленных в Ил-76. Дмитрий Лубинец обратился в Международный комитет Красного Креста с запросом о том, сообщала ли Россия комитет о транспортировке военнопленных в самолете Ил-76.