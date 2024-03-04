Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Более 1000 оккупантов, 22 артсистемы и 20 ББМ: Генштаб обновил потери РФ за сутки

За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек, 8 танков, 22 артсистемы, 1 крылатую ракету, 2 ПВО и многое другое.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Более 1000 оккупантов, 22 артсистемы и 20 ББМ: Генштаб обновил потери РФ за сутки
Иллюстративное фото / Getty images

По состоянию на 4 марта общие потери армии России в полномасштабной войне против Украины составляют 417 950 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек и много техники. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Читайте также: Германия до ноября будет патрулировать небо Балтии

Враг также имеет значительные потери и в военной технике: 

  • танков / tanks - 6648 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин / APV - 12660 (+21) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 10210 (+22) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1004 (+1) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 698 (+2) ед,
  • самолетов / aircraft - 347 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters - 325 (+0) ед,

Читайте также: Из тюрьмы в Гаити сбежали сотни заключенных

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 7845 (+2),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 1916 (+1),
  • корабли / катера / warships / boats - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 13374 (+42) ед,
  • специальная техника / special equipment - 1621 (+1)

Напомним, Италия отзывает из Словакии одолженную систему ПВО. Рим объяснил это решением тем, что она "нужна во втором месте". Фицо призвал президента Словакии убедить Италию оставить SAMP/T.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK