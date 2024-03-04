Более 1000 оккупантов, 22 артсистемы и 20 ББМ: Генштаб обновил потери РФ за сутки
За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек, 8 танков, 22 артсистемы, 1 крылатую ракету, 2 ПВО и многое другое.
По состоянию на 4 марта общие потери армии России в полномасштабной войне против Украины составляют 417 950 человек. За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек и много техники. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.
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Враг также имеет значительные потери и в военной технике:
- танков / tanks - 6648 (+8) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 12660 (+21) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 10210 (+22) ед,
- РСЗО / MLRS - 1004 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 698 (+2) ед,
- самолетов / aircraft - 347 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters - 325 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 7845 (+2),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 1916 (+1),
- корабли / катера / warships / boats - 25 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks - 13374 (+42) ед,
- специальная техника / special equipment - 1621 (+1)
Напомним, Италия отзывает из Словакии одолженную систему ПВО. Рим объяснил это решением тем, что она "нужна во втором месте". Фицо призвал президента Словакии убедить Италию оставить SAMP/T.
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