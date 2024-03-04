В ВСУ показали уничтожение российской пехоты на Авдеевском направлении (видео)

Украинские военные показали слежку ночного движения российской пехоты на их уничтожение на Авдеевском направлении.

| Автор: Мальцева Ольга

В ВСУ показали уничтожение российской пехоты на Авдеевском направлении (скриншот) / Telegram

Украинские военные из 3-й отдельной штурмовой бригады выследили ночное движение вражеской пехоты в одной из лесополос на Авдеевском направлении и скорректировали артиллерийский огонь. Об этом сообщают в 3-й ОШБр.

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"С неба бойцы скорректировали артиллерийский огонь и плотно накрыли "посадку", в которой зафиксировали скопление живой силы оккупантов", - говорится в сообщении.

Добавляется, что уничтожение врага на Авдеевском направлении было выполнено бойцами 1-го САДн "Команды Выстрел".

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Напомним, более 1000 оккупантов, 22 артсистемы и 20 ББМ: Генштаб обновил потери РФ за сутки. За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек, 8 танков, 22 артсистемы, 1 крылатую ракету, 2 ПВО и многое другое.