Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В РФ утром взорвали железнодорожный мост, по которому возили военные грузы: в ГУР подтвердили

В ГУР подтвердили подрыв опоры железнодорожного моста в Самарской области, который использовался оккупантами для транспортировки военных грузов.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В РФ утром взорвали железнодорожный мост, по которому возили военные грузы: в ГУР подтвердили
В РФ утром взорвали железнодорожный мост / t.me/shot_shot

В Самарской области России утром 4 марта неизвестные взорвали опору железнодорожного моста. Эту железнодорожную ветку использовали для перевозки боеприпасов и в ближайшие недели мостом не могут пользоваться. Об этом сообщают российские Telegram-каналы Baza  и Shot, а также Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также: Смерть Навального: Канада расширила санкционный список

Каналы сообщили, что на участке Звезда-Чапаевск неизвестные взорвали опору моста через реку Чапаевка.

После того, как раздался звук взрыва в 6 утра железнодорожное движение по мосту было прекращено.

Каналы добавили, что сейчас задерживаются четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорск". На месте происшествия работают спецслужбы.

В ГУР подтвердили факт вывода из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области. 

Читайте также: Польские фермеры на границе не пропускают груз для военных - волонтер


 
"Железнодорожная ветка использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области. Учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным", - сообщают в разведке. 

Напомним, более 1000 оккупантов, 22 артсистемы и 20 ББМ: Генштаб обновил потери РФ за сутки. За минувшие сутки армия РФ потеряла 1 150 человек, 8 танков, 22 артсистемы, 1 крылатую ракету, 2 ПВО и многое другое.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK