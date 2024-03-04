В Одессе завершили поисковую операцию на месте попадания "Шахеда": 12 погибших, 20 раненых

В результате попадания "Шахеда" в одну из многоэтажек Одессы ранены 20 человек, погибли 12 человек, из них - 5 детей.

| Автор: Мальцева Ольга

В результате попадания российского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе 2 марта погибли 12 человек и пострадали еще 20, двое из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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В Департаменте сообщили, что поисковая операция на месте трагедии завершена.

Сообщается, что в результате атаки погибло 12 человек, из них - 5 детей: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

"Всего пострадало 20 человек, в том числе 1 беременная. На стационарном лечении остается 3 человека. 2 человека находятся в реанимационном отделении, их общее состояние тяжелое, 1 человек в средней степени тяжести получает лечение в травматологическом отделении", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в Одессе под завалами нашли тело младенца. Девятой жертвой, о которой сообщалось ранее, была женщина. Возле нее нашли тело младенца. Количество жертв возросло уже до 10 человек.