"Украина - это, безусловно, Россия", - Медведев

Дмитрий Медведев заявил, что территории по обоим берегам Днепра являются якобы историческими российскими землями, поэтому Украина - это Россия.

| Автор: Мальцева Ольга

Территории по обоим берегам Днепра являются якобы историческими российскими землями, поэтому Украина - это Россия. Так заявил заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые", сообщают РИА Новости.

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"Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории на обоих берегах Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ", - заявил Медведев.

По мнению Медведева, все попытки насильственного изменения границ или их разрыва - обречены.

В то же время он заявил, что Украина вредна прежде всего для своих граждан, и назвал ее несостоявшимся государством.

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"Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно, Россия", - заявил Медведев.

Напомним, в британской разведке назвали цели дроновых атак РФ по Украине. В Минобороны Британии заявили, что Россия стремилась нацелиться на региональные энергетические объекты, чтобы ослабить промышленную активность в Украине.