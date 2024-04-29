Ограничение прав: Украина приостанавливает действие некоторых статей Европейской конвенции о правах человека

Украина пересмотрела свои законы относительно отступления от обязательств конвенций о правах человека и гражданских правах во время войны.

| Автор: Мальцева Ольга

Украина пересмотрела свои позиции относительно отступления от обязательств, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека и Международным пактом о гражданских и политических правах в период военного положения. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета Европы.

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Согласно документу, военные власти Украины имеют право вводить ограничения на свободу передвижения граждан, проводить досмотр их вещей, а также принудительно изымать собственность для государственных нужд.

"В соответствии с указом президента о введении военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", - говорится в документе.

На период военного положения могут применяться следующие меры:

принудительное изъятие собственности для государственных нужд.

введение комендантского часа.

установление особого режима въезда и выезда.

запрет на проведение мирных собраний и митингов.

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Кроме того, разрешается проводить досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилых помещений граждан, за исключением случаев, предусмотренных Конституцией Украины.

Напомним, подземные хранилища и бункеры: в ВСУ рассказали, как Украина будет защищать истребители F-16. План предусматривает создание подземных хранилищ, бункеров и рассредоточение истребителей на разных типах взлетно-посадочных полос. Это делается для того, чтобы усложнить их обнаружение и уничтожение войсками РФ.