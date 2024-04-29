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В Киев с неанонсированным визитом прибыл генсек НАТО

В понедельник, 29 апреля, в Киев с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
 |  Автор: Мальцева Ольга
В Киев с неанонсированным визитом прибыл генсек НАТО
В Киев с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским / www.president.gov.ua

В понедельник, 29 апреля, в Киев с неанонсированным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом Йенс Столтенберг сообщил в Twitter (X) и об этом сообщает Офис президента

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"Важно снова посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация сложная, но еще не поздно для Украины победить - и больше поддержки уже на подходе. НАТО также активизируется на долгосрочную перспективу, ставя Украину на необратимый путь в Альянс", - написал генсек НАТО

Во время своего визита Столтенберг встретился с президентом Украины. На пресс-конференции стороны обсудили пути отражения российской агрессии, дальнейшее взаимодействие Украины с НАТО и реальное объединение сил.

Это уже третий визит Йенса Столтенберга в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. До этого Генсек НАТО приезжал в нашу страну в апреле и сентябре прошлого года.

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Напомним, Си Цзиньпин впервые за 5 лет посетит три страны Европы. Президент Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

 

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