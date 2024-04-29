В марте количество жертв среди гражданских украинцев выросло на 20%, - БР

Британская разведка фиксирует резкий рост жертв среди гражданских в Украине: +20% за март.

| Автор: Мальцева Ольга

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в марте 2024 года в Украине, 604 гражданских лица были убиты или ранены. Это на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Эти смерти связаны с ракетными и авиационными обстрелами по всей территории Украины и увеличением обстрелов на линии соприкосновения. Об этом сообщают в Министерстве обороны Великобритании.

Читайте также: Хотели попасть в Румынию за 9 тысяч евро: пограничники на Буковине задержали 7 мужчин

В докладе отмечается увеличение количества скоординированных ударов по объектам критически важной инфраструктуры Украины, в результате чего было разрушено или повреждено 20 объектов.

Сообщается о 57 погибших детях, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце, и это было непосредственно связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Всего в Украине насчитывается 31 366 жертв среди гражданского населения с 24 февраля 2022 года:

10 810 погибших;

20 556 раненых.

Читайте также: Подземные хранилища и бункеры: в ВСУ рассказали, как Украина будет защищать истребители F-16

Эти цифры подчеркивают огромную цену человеческих жизней, понесенных в результате незаконного вторжения России в Украину.

Напомним, 98-летняя украинка из Очеретино под обстрелами преодолела 10 километров, чтобы выйти из оккупации. Под непрерывными обстрелами она преодолела путь в 10 километров, дважды падала, но не сдалась и в конце концов добралась до свободной украинской территории.